Бурляев: СК начал расследование убийства Лермонтова
Следственный комитет начал расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Бурляев в беседе с РИА Новости.
Ранее парламентарий призвал Следком провести «честное, непредвзятое расследование» гибели Лермонтова в 1841 году после дуэли, применив имеющиеся в распоряжении ведомства современные технологии, напоминает Ura.ru. Как отметил Бурляев, многие десятилетия эксперты указывали на недобросовестность следствия, которое проводилось после смерти поэта.
«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера», — рассказал депутат.
Бурляев добавил, что о ходе и итогах работы «будут сообщать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru