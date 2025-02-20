Бурляев: СК начал расследование убийства Лермонтова

В Москве тушат крупный пожар в здании НИЦ Электронной вычислительной техники

Владимир Путин уверен в том, что ВСУ не смогли бы атаковать станцию КТК без иностранной космической разведки

Трамп: Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине

СМИ: Три танкера повреждены взрывами в Средиземном море за месяц

Охраняющая папы Римского репетирует похоронную церемонию на случай его смерти