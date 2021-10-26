Бухаров: Рестораны сейчас полностью защищены от COVID-19

Рестораны сейчас - единственное место, где соблюдаются все антиковидные нормы, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Он отметил, что странно, когда рестораны не закрывают, но при этом не работают залы и нет клиентов. При локдауне 2020 года и сейчас хорошо себя чувствует только доставка, заведения же лишь терпят убытки, добавил Бухаров.

«Я считаю надо советоваться с бизнесом, прежде чем вводить новые меры против короновируса. Мы с начала 2020 года стали и эпидемиологами и вирусологами вдвойне. Вообще, рестораны сейчас, пожалуй, единственное место, где соблюдаются все антиковидные нормы», - сказал глава федерации рестораторов.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней на территории России с 30 октября по 7 ноября этого года. Правительство предложило запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нового локдауна.

