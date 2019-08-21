Бюджет на благоустройство Петербурга вырос в 2019 году втрое

Власти Петербурга выделили из городского бюджета в текущем году 4 млрд рублей на благоустройство общественных пространств и дворов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма на эти цели выросла в три раза по сравнению с 2018 годом.

По информации агентства, на эти средства обновят 500 дворов, 48 парковых зон, около сотни общественных пространств.

Ранее стало известно, что правительство города обеспечит благоустройство парка «Малиновка» в Красногвардейском районе. Парк признали зеленым насаждением городского значения, защитив таким образом его территорию от застройки.



