«Будут спасены!»: Бурматов проследит за москвичкой, которая держит 90 кошек

Москвичка, которая держит в своей квартире 90 кошек в условиях антисанитарии и не отдает волонтерам, проходит по статье о жестоком обращении с животными, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

Ранее гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова сообщила, что москвичка держит в своей квартире порядка 90 кошек в условиях антисанитарии и не отдает их волонтерам. По ее словам, десятки животных, находящихся в плачевном состоянии – больных, слабых, едва живых – пребывают в жутких условиях, вынужденные годами ютиться в тесных переносках. Акулова призвала органы государственной власти и соответствующие контролирующие структуры инициировать проверку. Бурматов отметил, что проследит за этой историей.

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«Это однозначно жестокое обращение с животными. Содержание такого количества животных в условиях антисанитарии, дефицита места, вполне возможно нехватки еды, совершенно точно отсутствия ветеринарной помощи… Поэтому прокуратура не только может, но и должна провести проверку. Я это квалифицирую как минимум как административное правонарушение, если никто из животных не погиб и не был покалечен. А если в ходе проверки будет доказано, что кто-то из животных погиб или получил заболевание ввиду неоказания ветеринарной помощи или травмы, то это может быть квалифицировано и как уголовное преступление уже. Поэтому правоохранительные органы, надзорные ведомства должны пресечь совершаемое этой женщиной правонарушение. Мы проследим за ситуацией, чтобы все сделали по закону и животные были спасены», - сказал Бурматов.

Депутат отметил, что после конфискации кошек у женщины их передадут волонтерам.

«Что касается конфискации, такие прецеденты имеются и неоднократно, в том числе по моим депутатским запросам конфискация животных осуществлялась. Как правило, дальше два варианта развития событий. Очень часто сотрудники, кто участвует в спасении этих животных, оставляют их себе, потому что все люди, всем жалко. Но поскольку здесь речь идет о большом количестве животных, то, конечно, без волонтеров не обойдется. У этой женщины нет никаких документов, устанавливающих ее собственность на этих животных, это ежу понятно. Скорее всего, женщине самой нужна помощь. Обязательно с ней специалисты тоже поработают, исходя из того, как она себя чувствует сама», - указал собеседник агентства.

Также Бурматов подчеркнул, что у правоохранительных органов есть все основания для того, чтобы проникнуть в жилище женщины.

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«В том числе есть и основания для проникновения в жилище у сотрудников МВД совместно с сотрудниками МЧС. Потому что в законе о полиции написано, что сотрудники МВД обязаны пресекать совершаемые противоправные деяния. И прокуратура, и МВД, и МЧС имеют основания для того, чтобы вмешаться, несмотря на то, что у нас жилище является в Конституции неприкосновенным. Но если в этом неприкосновенном по Конституции жилище совершается правонарушение или преступление, то тогда соответствующие органы имеют право туда проникнуть. Никакого противоречия здесь нет», - добавил он.

Столичная прокуратура сообщила агентству «Москва», что проверит информацию о ненадлежащем содержании кошек жительницей столицы. Останкинская межрайонная прокуратура проверит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными, передает «Радиоточка НСН».

