Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу

Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам о причинах своего решения пойти на военную службу.

Один из собеседников отметил, что не может оставаться в стороне. По его словам, любой мужчина должен помогать своей стране. В свою очередь другой мужчина сообщил, что идет защищать Родину.

«Кто, если не мы?! Потому что это наш долг и наша обязанность», - сказал он.

Так, единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту находится на улице Яблочкова. В нем будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, а инструкторы проводят собеседования и определяют военную специальность.

