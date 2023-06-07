Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу
Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали журналистам о причинах своего решения пойти на военную службу.
Один из собеседников отметил, что не может оставаться в стороне. По его словам, любой мужчина должен помогать своей стране. В свою очередь другой мужчина сообщил, что идет защищать Родину.
«Кто, если не мы?! Потому что это наш долг и наша обязанность», - сказал он.
Так, единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту находится на улице Яблочкова. В нем будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, а инструкторы проводят собеседования и определяют военную специальность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru