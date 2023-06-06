Будущие контрактники рассказали, что сочли невозможным игнорировать призыв Родины

Будущие военнослужащие, пришедшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, рассказали журналистам о причинах решения пойти на службу.

По словам одного из пришедших, смешно «отсиживаться, когда Родина зовет».

«Я не представляю, как можно сидеть, как говорится, пить латте, пока другие ребята защищают интересы нашего государства», — отметил мужчина.

Еще один будущий контрактник поделился, что раньше служил в Вооруженных силах РФ.

«Смотрю, как кровь невинных проливается, и не могу оставаться в стороне. Поэтому иду туда защищать Родину», — указал горожанин

Информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу доступна на портале mos.ru или по телефону 117. В едином столичном пункте отбора будущие контрактники из разных регионов России могут пройти все необходимые процедуры. Врачи проверяют состояние здоровья кандидатов с учетом данных из электронных медкарт, инструкторы проводят собеседования с пришедшими в пункт и определяют военную специальность. Перед отправкой в зону специальной военной операции контрактники пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

