Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить
Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова рассказали журналистам, почему приняли решение поступить в войска.
По словам одного из будущих контрактников, его привел «зов родины».
«Цель и мотивация – защищать свои земли, людей, мирное небо над головой», – отметил мужчина.
Еще один из пришедших рассказал, что ранее уже участвовал в специальной военной операции как доброволец.
«В январе месяце вернулся, и вот сейчас решил второй раз пойти по контракту ... Я сам с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо родину защищать», – подчеркнул проходящий отбор.
Другой посетивший пункт горожанин поделился, что давно хотел начать службу в войсках.
«Есть друг, который посоветовал мне пойти туда, вот по его совету пришел сюда и подписал контракт» – рассказал журналистам мужчина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Западе озвучили условие прекращения помощи Украине
- Губернатор: Утром в Краснодаре упали два беспилотника
- Russian World Vision приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ
- Песков объяснил перемещение ядерного оружия в Белоруссии
- Песков: после выставления в Храме Христа Спасителя рублевскую «Троицу» отреставрируют
- «Открыт для диалога»: В Кремле рассказали, готов ли Путин общаться с Шольцем
- Лавров: Россия может предоставить Сомали технику для борьбы с террористами
- В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на фоне ситуации на Украине
- Губернатор предупредил о тренировочных стрельбах военных в Севастополе
- Белый дом не смог подтвердить, что атаку на Кремль организовали спецслужбы Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru