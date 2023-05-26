Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова рассказали журналистам, почему приняли решение поступить в войска.

По словам одного из будущих контрактников, его привел «зов родины».

«Цель и мотивация – защищать свои земли, людей, мирное небо над головой», – отметил мужчина.

Еще один из пришедших рассказал, что ранее уже участвовал в специальной военной операции как доброволец.

«В январе месяце вернулся, и вот сейчас решил второй раз пойти по контракту ... Я сам с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо родину защищать», – подчеркнул проходящий отбор.

Другой посетивший пункт горожанин поделился, что давно хотел начать службу в войсках.

«Есть друг, который посоветовал мне пойти туда, вот по его совету пришел сюда и подписал контракт» – рассказал журналистам мужчина.

