«Будем с хлебом!» Вильфанд исключил засуху в России этим летом

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что в мае и июне засушливой погоды не было, это больше всего могло бы повлиять на урожай. 

В России в этом году не было засухи в мае и июне, значит можно ожидать хороший урожай, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН

«Ни в мае, ни в июне на европейской территории России засушливых условий нет, поэтом урожайность озимых хорошая будет, все условия для этого хорошие. В большинстве регионов Поволжья и Урала очень неплохие условия, хотя сбор урожая зависит от многих факторов. Если не было засухи в мае и июне, то дальше уже июльская засуха, даже если будет, не столь опасна, там уже начинается уборка. Поэтому виды на урожай хорошие, будем с хлебом», - отметил он.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Прогноз ПогодыУрожайРоман Вильфанд
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