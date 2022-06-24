«Будем с хлебом!» Вильфанд исключил засуху в России этим летом

В России в этом году не было засухи в мае и июне, значит можно ожидать хороший урожай, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН

«Ни в мае, ни в июне на европейской территории России засушливых условий нет, поэтом урожайность озимых хорошая будет, все условия для этого хорошие. В большинстве регионов Поволжья и Урала очень неплохие условия, хотя сбор урожая зависит от многих факторов. Если не было засухи в мае и июне, то дальше уже июльская засуха, даже если будет, не столь опасна, там уже начинается уборка. Поэтому виды на урожай хорошие, будем с хлебом», - отметил он.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.

