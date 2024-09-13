Брянский губернатор предложил не принимать детей в вузы без «природного дара»

Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование детям, у которых есть «природный дар», а другим ребятам предоставлять рабочие специальности. Об этом губернатор заявил в интервью Regnum.

Как отметил Богомаз, не бывает, что «в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты стал умным». По его словам, детям необходимо учиться, трудиться, добиваться, и для этого нужен природный дар, пишет RT.

«Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать... рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — заявил губернатор.

По словам Богомаза, в Брянской области не хватает 14 тысяч «рабочих рук». По мнению главы региона, для решения проблемы необходимо приглашать мигрантов либо сократить высшее образование наполовину и «оставить его только на бюджете».

