Брянский губернатор предложил не принимать детей в вузы без «природного дара»
Глава Брянской области Александр Богомаз призвал давать высшее образование детям, у которых есть «природный дар», а другим ребятам предоставлять рабочие специальности. Об этом губернатор заявил в интервью Regnum.
Как отметил Богомаз, не бывает, что «в одно ухо влетело, в другое — вылетело, и ты стал умным». По его словам, детям необходимо учиться, трудиться, добиваться, и для этого нужен природный дар, пишет RT.
«Понятно, не каждый может стать Ломоносовым. Но природный дар у детей нужно развивать. Если его нет, нужно давать... рабочие специальности, а не виртуальное высшее образование, которое не тянет даже на уровень десятого класса», — заявил губернатор.
По словам Богомаза, в Брянской области не хватает 14 тысяч «рабочих рук». По мнению главы региона, для решения проблемы необходимо приглашать мигрантов либо сократить высшее образование наполовину и «оставить его только на бюджете».
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