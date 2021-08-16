Брюс Уиллис стал лицом «МегаФона»
Мобильный оператор «МегаФон» запустил рекламу в формате сериала: главные роли в нем исполнят голливудский актер Брюс Уиллис и российский комик Азамат Мусагалиев.
Артисты предстанут перед зрителем в роли напарников-спецагентов, которые оказываются в знакомых абонентам мобильных операторов ситуациях.
Каждый эпизод сериала будет посвящен определенному продукту: так, первая серия расскажет о тарифе «Первый семейный» — уникальном предложении с бесплатными звонками внутри группы и общением в мессенджерах, доступном при любом балансе, что позволяет общаться с близкими бесплатно и безлимитно.
Первый эпизод снял режиссер Илья Найшуллер, отмечает телеканал «360». Героя Брюса Уиллиса создали с помощью нейросети на основе алгоритмов Deepfake, использовав библиотеку из 34 тысяч кадров из разных сцен с участием голливудской звезды. Уиллис оценил своего персонажа, отметив точность его создания, а также похвалил работу режисера и своего напарника Мусагалиева.
«Получился мини-фильм в привычном для меня жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое», — подчеркнул актер.
В свою очередь, Азамат Мусагалиев поделился, что впечатлен результатом съемок с технологией генерации лиц.
«В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от "МегаФона" помогает нам найти выход из ситуации», — рассказал комик.
По словам коммерческого директора «МегаФона» Влада Вольфсона, компания выяснила, что важнейшими ценностями для абонентов являются справедливость, надежность и выгода, и они уже находят отражение в продуктах оператора. Вольфсон выразил уверенность, что новый сериал с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым «очень точно передаст все преимущества "МегаФона"».
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