Общество

Бронирование столиков в российских ресторанах может стать платным

7 мая11:18

В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков. Как пишут «Известия», об этом сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он подчеркнул, что около 30% клиентов – после заказа столика – так и не приходят в ресторан. Такое безответственное поведение клиентов влечёт за собой убытки для заведений. Поэтому справиться с этой проблемой поможет платное бронирование столиков, отмечает РИА ФАН.

Если эту меру примут на вооружение, то во время заказа столика на карте клиента будет заблокирована сумма, которую определят рестораторы. Если человек проведёт вечер в ресторане, то средства разблокируют. В противном случае ресторатор спишет деньги с карты клиента на свой счет.

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Ранее НСН сообщала, что посетительница ресторана в Испании, отмеченного звездой Мишлен, скончалась после того, как съела блюдо с грибами. Мария Хесус Фернандес Кальво заказала рис с грибами в ресторане RiFF в Валенсии, куда она пришла с семьей отпраздновать день рождения своего мужа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

Женщина почувствовала себя плохо, придя домой, а на следующее утро она скончалась, отмечает Газета.ру.


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ФОТО: РИА Новости
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