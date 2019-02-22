Бронирование столиков в российских ресторанах может стать платным

В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков. Как пишут «Известия», об этом сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Он подчеркнул, что около 30% клиентов – после заказа столика – так и не приходят в ресторан. Такое безответственное поведение клиентов влечёт за собой убытки для заведений. Поэтому справиться с этой проблемой поможет платное бронирование столиков, отмечает РИА ФАН.

Если эту меру примут на вооружение, то во время заказа столика на карте клиента будет заблокирована сумма, которую определят рестораторы. Если человек проведёт вечер в ресторане, то средства разблокируют. В противном случае ресторатор спишет деньги с карты клиента на свой счет.