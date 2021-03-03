Бритни Спирс впервые за долгое время опубликовала фото сыновей
Певица Бритни Спирс выложила в свой Instagram фото с повзрослевшими сыновьями. Шону Престону уже 15 лет, его брату Джейдену Джеймсу – 14. Оба сына у певицы от первого брака с танцором Кевином Федерлайном.
Бритни Спирс публикует совместные фото с сыновьями крайне редко. Этот факт она объяснила возрастом мальчиков, в котором они хотят «выражать свою индивидуальность».
В подписи к снимку певица также добавила, что гордится сыновьями. «Все-таки я что-то сделала правильно», - написала она в микроблоге.
В последнее время в своем Instagram Бритни Спирс делится своими воспоминаниями о карьере, выкладывает ролики, где она танцует или занимается йогой.
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