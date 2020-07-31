British Airways возобновит полеты в Москву со 2 августа

Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что авиакомпания планирует выполнять 2 перелета в неделю по маршруту Лондон-Москва.

Рейсы Москва-Лондон со стороны России будет выполнять «Аэрофлот».

Напомним, Россия с 1 августа, помимо Великобритании, возобновит авиасообщение с Танзанией и Турцией.



