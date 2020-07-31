British Airways возобновит полеты в Москву со 2 августа
31 июля 202021:32
Крупнейший британский авиаперевозчик British Airways возобновит полеты в Россию с 2 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что авиакомпания планирует выполнять 2 перелета в неделю по маршруту Лондон-Москва.
Рейсы Москва-Лондон со стороны России будет выполнять «Аэрофлот».
Напомним, Россия с 1 августа, помимо Великобритании, возобновит авиасообщение с Танзанией и Турцией.
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31 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru