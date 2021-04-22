Британская служба контрразведки MI5 завела аккаунт в Instagram
У британской службы контрразведки MI5 появилась официальный аккаунт в Instagram. Как сообщает газета The Daily Telegraph, глава спецслужбы Кен Маккаллум заявил, что таким образом MI5 сделала шаг к большей открытости.
В первом посте служба контрразведки обещает «приоткрыть свои двери с помощью Instagram», позволив подписчикам познакомиться с некоторыми аспектами ее работы. В частности, на странице будут развенчиваться популярные мифы о работе британских спецслужб, а также появляться ранее не публиковавшиеся архивные материалы из музея MI5. В скором времени в социальной сети могут появиться даже первые объявления об открытых вакансиях.
Также отмечается, что действующие сотрудники MI5 должны будут иногда проводить онлайн-встречи с подписчиками и отвечать на их вопросы.
А ранее стало известно, что команда социальной сети Instagram работает над новой функцией для расширения действий с лайками. Об этом заявил глава соцплатформы Адам Моссери.
Так, с помощью нововведение пользователи смогут скрывать количество лайков под своими постами. Моссери добавил, что аналогичная функция может появиться на Facebook.
Как уточняет агентство, в прошлом году тестирование этой функции началось в семи странах, в частности в Канаде и Бразилии.
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