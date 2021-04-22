Британская служба контрразведки MI5 завела аккаунт в Instagram

У британской службы контрразведки MI5 появилась официальный аккаунт в Instagram. Как сообщает газета The Daily Telegraph, глава спецслужбы Кен Маккаллум заявил, что таким образом MI5 сделала шаг к большей открытости.

В первом посте служба контрразведки обещает «приоткрыть свои двери с помощью Instagram», позволив подписчикам познакомиться с некоторыми аспектами ее работы. В частности, на странице будут развенчиваться популярные мифы о работе британских спецслужб, а также появляться ранее не публиковавшиеся архивные материалы из музея MI5. В скором времени в социальной сети могут появиться даже первые объявления об открытых вакансиях.

Также отмечается, что действующие сотрудники MI5 должны будут иногда проводить онлайн-встречи с подписчиками и отвечать на их вопросы.