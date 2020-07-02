Британская школа откроется в новом жилом квартале Москвы

Международная школа Heritage School станет оператором учебного заведения в составе жилого квартала в Преображенском районе Москвы. Об этом сообщили НСН в компании «Галс-Девелопмент», которая подписала договор о сотрудничестве с британской школой.

По словам вице-президента компании «Галс-Девелопмент» Светланы Мазур, учебное заведение откроется в составе жилого квартала бизнес-класса «Наследие».

«Уверены, что дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста», - сказала Мазур.

Она отметила, что полученные в такой школе знания станут хорошим фундаментом для получения дальнейшего образования как в России, так и за рубежом.

Мазур сообщила, что сначала в школе предполагается запустить дошкольную программу и начальную школу, затем, по мере взросления учащихся, откроются классы средней школы.

Школа будет управляться британским менеджментом и профессиональными педагогами, аккредитованными международными дипломами.

Это второй подобный проект в Москве. Сеть международных школ будет и дальше расширяться, заявил член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group Ильдар Нафиков.

«В сентябре 2019 года совместно с «Галс-Девелопмент» мы запустили премиальный кампус CIS International School Gorki в коттеджном поселке «Березки» на Рублево-Успенском шоссе, рассчитанный на 600 детей», - напомнил Нафиков.

Учебное здание в рамках жилого квартала «Наследие» рассчитано на 340 мест и сможет принять 20 групп для обучения по британской программе дошкольного и школьного образования начиная с 1 сентября 2020 года, сообщил директор школы Heritage School Стивен Джон.

Сейчас в школе заканчивается оборудование библиотеки, научной лаборатории для практических занятий по физике и химии, спортивного и музыкального залов, зон рекреации для детей, а также площадок для занятий физкультурой на открытом воздухе. На закрытой охраняемой территории будут возведены безопасные игровые комплексы, футбольное поле и беговые дорожки. Специалисты начали проводить вступительные испытания для поступления в школу.

Квартал бизнес-класса «Наследие» будет полностью реализован в 2020 году. Его площадь составляет 180 тыс. квадратных метров. Он состоит из двух многосекционных жилых дома на 1 072 квартиры. На территории предусмотрены коммерческие помещения, а также двухуровневый паркинг.

Проект «Наследие» стал победителем премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса», обладателем международных премий и профессиональной премии PROESTATE & CRE Federal Awards в номинации «Жилой проект бизнес-класса».

