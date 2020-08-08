Британка из-за необычной болезни десятилетиями ела чипсы
Жительница Великобритании Иззи Коул долгие годы питалась только чипсами и хлебом. Причиной неординарного выбора еды являлось психологическое расстройство избирательного питания, сообщает РИА Новости.
Симптомы у Иззи начали проявляться с трех лет. Британка отказывалась от еды, больше всего ей не нравилась курица, сообщает портал Comic Sands. В связи с такой избирательностью девушка пережила проблемы с социализацией.
Медики долгое время не могли ей поставить правильный диагноз и предлагали «просто начать есть».
Когда выяснилось, что Иззи страдает расстройством избирательного питания, при котором человек пугается еды в зависимости от ее запаха, текстуры или цвета, она обратилась к терапевту-гипнологу. По словам девушки, он вылечил ее за один двухчасовой сеанс. Иззи сразу съела бутерброд с курицей и йогурт.
«Я ела ананас и плакала посреди улицы», — рассказала британка.
По словам Иззи Коул, излечение от фобии она отпраздновала с семьей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
882 тыс.+5 212 / сут.
Умерли
14 854+129 / сут.
Выздоровели
690 тыс.+6 615 / сут.
- Британка из-за необычной болезни десятилетиями ела чипсы
- Руины храма XIV века археологи обнаружили в Великом Новгороде
- «Новые люди» ждут от россиян политических решений
- Стали известны вакансии с оплатой свыше 300 тысяч рублей
- В столкновениях в Бейруте пострадали 60 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru