Британка из-за необычной болезни десятилетиями ела чипсы

Симптомы у Иззи начали проявляться с трех лет. Британка отказывалась от еды, больше всего ей не нравилась курица, сообщает портал Comic Sands. В связи с такой избирательностью девушка пережила проблемы с социализацией.

Медики долгое время не могли ей поставить правильный диагноз и предлагали «просто начать есть».

Когда выяснилось, что Иззи страдает расстройством избирательного питания, при котором человек пугается еды в зависимости от ее запаха, текстуры или цвета, она обратилась к терапевту-гипнологу. По словам девушки, он вылечил ее за один двухчасовой сеанс. Иззи сразу съела бутерброд с курицей и йогурт.

«Я ела ананас и плакала посреди улицы», — рассказала британка.

По словам Иззи Коул, излечение от фобии она отпраздновала с семьей.

