Британия ввела санкции против замминистра обороны РФ Фрадкова

Власти Великобритании приняли решение пополнить антироссийский список санкций еще двумя чиновниками РФ высокого ранга. В него внесены директор Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимир Селин и заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков.

Соответствующие изменения обнародовало министерство финансов королевства. Как говорится в пояснении, оба чиновника «вовлечены или был вовлечены в получение выгоды от правительства РФ или его поддержку, или дестабилизацию, или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Павел Фрадков – сын бывшего председателя правительства РФ Михаила Фрадкова. Заместителем министра обороны он назначен с 17 июня 2024 года.

