Брат певца Талькова заявил, что Шляфмана ждет Божий суд

При этом родственник убитого музыканта выразил надежду, что Шляфману не удастся избежать высшей кары.

«Заочное, видимо, и останется заочным. Но есть и Божий суд», — заключил Тальков.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы за убийство Талькова. Адвокат Андрей Князев отметил, что уехавший в Израиль концертный директор будет объявлен в международный розыск, сообщает RT.

