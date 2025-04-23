Брат певца Талькова заявил, что Шляфмана ждет Божий суд

Заочный приговор, который был вынесен концертному директору музыканта Игоря Талькова Валерию Шляфману, вероятно, так и останется заочным. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил старший брат артиста Владимир Тальков.

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При этом родственник убитого музыканта выразил надежду, что Шляфману не удастся избежать высшей кары.

«Заочное, видимо, и останется заочным. Но есть и Божий суд», — заключил Тальков.

Ранее суд в Санкт-Петербурге заочно приговорил Шляфмана к 13 годам лишения свободы за убийство Талькова. Адвокат Андрей Князев отметил, что уехавший в Израиль концертный директор будет объявлен в международный розыск, сообщает RT.

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ФОТО: Twitter
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