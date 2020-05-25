Брайан Мэй из The Queen рассказал о перенесенном сердечном приступе

Гитарист группы The Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном сердечном приступе. Он поделился подробностями случившегося на своей странице в Instagram. Как отметил Мэй, он чувствовал боль и тяжесть в груди в течение 40 минут.

О признанию 72-летнего музыканта, он был госпитализирован и прооперирован. Рокер заявил, что в ходе обследования врачи выявили у него закупорку трех артерий.. Проблему удалось решить за счет установки трех стентов, расширяющих сосуды.

Напомним, в 8 мая сообщалось, что 72-летний Брайан Мэй повредил ягодичную мышцу. Музыкант пояснил, что получил травму в момент «чрезмерного увлечения садоводством».

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Ранее НСН писала, что Брайан Мэй, гитарист группы Queen, выпустил композицию New Horizons, посвященную окончанию 12-летней миссии американского космического зонда.

"Для меня было захватывающим испытанием объединить две стороны моей жизни — астрономию и музыку", — цитируют СМИ музыканта.

Мэй добавил, что песня посвящена упорству и человеческому любопытству. Гитариста легендарной группы, который является доктором наук по астрофизике, высоко ценит эти качества личности.

Межпланетный комический зонд NASA New Horizons закончил работу 1 января 2019 года, достигнув за время экспедиции наиболее удаленный объект Солнечной системы.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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