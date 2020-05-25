Брайан Мэй из The Queen рассказал о перенесенном сердечном приступе

Гитарист группы The Queen Брайан Мэй рассказал о перенесенном сердечном приступе. Он поделился подробностями случившегося на своей странице в Instagram. Как отметил Мэй, он чувствовал боль и тяжесть в груди в течение 40 минут.

О признанию 72-летнего музыканта, он был госпитализирован и прооперирован. Рокер заявил, что в ходе обследования врачи выявили у него закупорку трех артерий.. Проблему удалось решить за счет установки трех стентов, расширяющих сосуды.

Напомним, в 8 мая сообщалось, что 72-летний Брайан Мэй повредил ягодичную мышцу. Музыкант пояснил, что получил травму в момент «чрезмерного увлечения садоводством».