Боткинская больница станет одной из самых современных клиник Европы
Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал вести работы по модернизации Боткинской больницы без отклонений по графику. Соответствующее заявление он сделал в ходе осмотра итогов капитального ремонта гематологического корпуса клиники.
Градоначальник напомнил, что Боткинская больница - одно из крупнейших медучреждений в России и Европа. При этом, по его словам, она должна не только самой большой, но и самой лучшей.
«Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники», - отметил Собянин.
Всего в рамках очередного этапа модернизации ГКБ им. Боткина в следующие два года планируется провести капитальный ремонт шести корпусов.
В Боткинской больнице трудятся более 4300 сотрудников, в том числе 1,3 тыс. врачей и порядка 1,8 тыс. медсестер.
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