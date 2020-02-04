Боткинская больница станет одной из самых современных клиник Европы

Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал вести работы по модернизации Боткинской больницы без отклонений по графику. Соответствующее заявление он сделал в ходе осмотра итогов капитального ремонта гематологического корпуса клиники.

Градоначальник напомнил, что Боткинская больница - одно из крупнейших медучреждений в России и Европа. При этом, по его словам, она должна не только самой большой, но и самой лучшей.

«Для этого мы проводим большую реконструкцию этой клиники», - отметил Собянин.

Всего в рамках очередного этапа модернизации ГКБ им. Боткина в следующие два года планируется провести капитальный ремонт шести корпусов.

В Боткинской больнице трудятся более 4300 сотрудников, в том числе 1,3 тыс. врачей и порядка 1,8 тыс. медсестер.

