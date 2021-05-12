Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в школе в Казани вылетел в Москву
Спецборт МЧС РФ с девятью пострадавшими при стрельбе в школе Казани, вылетел в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что воздушное судно оборудовано специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на лечение в столицу доставят девять пострадавших, передает RT.
ЧП в Казани произошло 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175. В результате погибли девять человек - семеро детей и два учителя. Еще 23 человека госпитализированы, трое из них взрослые, остальные - дети. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве.
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