Большую змею нашли в подвале дома в Москве
Сотрудники Управляющей компании одного из домов на Люблинской улице обнаружили в подвале большую змею, рассказали в столичном департаменте ГОЧС.
Перепуганные рабочие позвонили в 112. На место происшествия прибыл расчёт пожарно-спасательного отряда №215 столичного Пожарно-спасательного центра. По прибытии пожарные спустились в подвал дома, где и обнаружили змею.
В ведомстве отметили, что «чешуйчатая охотно согласилась сменить свою локацию» и сейчас «кокетливая пресмыкающаяся» ждет, пока прибудут специалисты из департамента природопользования.
Ранее женщина попала в реанимацию после того, как хотела помочь змее в Подмосковье, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru