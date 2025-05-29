Большую змею нашли в подвале дома в Москве

Сотрудники Управляющей компании одного из домов на Люблинской улице обнаружили в подвале большую змею, рассказали в столичном департаменте ГОЧС.

Серпентолог рассказал, каких рептилий безопасно держать дома

Перепуганные рабочие позвонили в 112. На место происшествия прибыл расчёт пожарно-спасательного отряда №215 столичного Пожарно-спасательного центра. По прибытии пожарные спустились в подвал дома, где и обнаружили змею.

В ведомстве отметили, что «чешуйчатая охотно согласилась сменить свою локацию» и сейчас «кокетливая пресмыкающаяся» ждет, пока прибудут специалисты из департамента природопользования.

Ранее женщина попала в реанимацию после того, как хотела помочь змее в Подмосковье, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: столичный департамент ГОЧС
ТЕГИ:СпасателиДикие Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры