Большой театр продолжит сотрудничество со страховой компанией

Государственный академический Большой театр России продолжает сотрудничество со страховой компанией «Ингосстрах». Их совместная работа началась в 2019 году. Страховая компания является генеральным партнером театра и активно поддерживает ряд значимых культурных проектов. Так, Молодежная балетная программа продолжит свою работу спустя пять лет после старта.

Кроме того, в 2023 году Молодежная оперная программа театра под руководством Дмитрия Вдовина обрела нового партнера в лице страховой компании. Было подготовлено 15 пианистов и 70 вокалистов за время работы проекта.

В сентябре 2023 года была запущена программа для хореографов. Этот проект предусматривает набор участников в стажерскую группу для постановки балетного спектакля с возможностью его включения в репертуар театра.

В страховой компании также отметили, что они обеспечивают стипендии и транспортные расходы участникам совместных проектов.

