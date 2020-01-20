Большинство жителей Земли считают капитализм вредным

Большая часть жителей земного шара считает капитализм вредным и неэффективным. Такого мнения придерживаются даже в развитых странах Европы. Об этом говорится в исследовании Edelman Trust Barometer.

Специалисты попросили более 34 тысяч человек в 28 странах. В среднем капитализм не поддерживают 56 процентов из них. Больше всего сомнения в капитализме высказывают проживающие в Таиланде и Индии — 75 и 74 процента соответственно.

Не многим меньше их во Франции (69 процентов), а также в Италии (61), Испании (60), Нидерландах (59), Ирландии (57), Германии (55) и Великобритании (53). Неэффективным капитализм считают более половины - 55 процентов – россиян.

Вместе с этим отмечается рост недоверия к основным социальным институтам. Авторы исследования пришли к выводу, что причина сложившейся ситуации - растущее неравенство и неуверенность людей за свое будущее.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние двух тысяч 153 миллиардеров в минувшем году оказалось больше, чем накопления 4,6 млрд человек с более низкими доходами. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam.

