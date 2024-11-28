Большинство россиян предпочитают развлекательный контент

Россияне чаще всего предпочитают развлекательный контент. Об этом заявили 66% респондентов исследования, которые провели совместно «Ингосстрах» и Финансовый университет. Опрос проводился в 37 крупнейших городах России.

Вторым по популярности ответом стал контент профессиональный, так ответили 39% респондентов, ещё 35% выбирают сайты на тему хобби и увлечений, 27% - образовательный и обучающий контент.

При этом подавляющее большинство опрошенных граждан РФ предпочитают читать со смартфона — 65% респондентов. С компьютера и ноутбука - 51%, еще 7% — с планшета. 6% опрошенных выбирают бумажные носители, 1% — электронные книги.

«Те, кто отдают предпочтение цифровому контенту, в первую очередь выбирают специализированные сайты (85%), социальные сети (37%), видеоплатформы (19%) и мессенджеры (7%)», — отметил директор департамента электронной коммерции «Ингосстраха» Алексей Романов.

Исследование показало, что чаще всего опрошенные выбирают просмотр контента в виде изображений или схем с текстом (66%). Еще 47% — в виде текста, каждый пятый — в видеоформате (18%), а в формате аудио — всего 2%.

