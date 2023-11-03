Исследование: Большинство россиян не знают смысл Дня народного единства

Большинство граждан России (72%) не знают об истоках Дня народного единства. Об этом со ссылкой на исследование центра «Фидбэк» сообщает Газета.Ru.

Согласно результатам опроса, только 28% россиян рассказали, что праздник связан с объединением народа с целью изгнания польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 году.

При этом 42% опрошенных указали, что смысл Дня народного единства в повышении уровня единства и сплоченности населения, без привязки к какому-либо историческому событию. С Великой Отечественной Войной ноябрьский праздник связали 17% респондентов.

Отмечается, что 50% участников опроса заявили о необходимости больше рассказывать россиянам об истории и традициях праздника, а 78% россиян назвали День народного единства одной из важнейших государственных дат.

«В такое непростое время каждый вкладывает собственный смысл в идеологию народного единства... важно сформировать восприятие праздника, востребованное у каждого гражданина страны», — указал глава центра «Фидбэк» Дмитрий Фисун.

