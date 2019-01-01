Большинство россиян на пенсии будут работать
Больше половины граждан России заявили, что планируют работать даже после выхода на пенсию. Такие результаты исследования были обнародованы Рострудом.
Опрос россиян показал, что 56% респондентов готовы работать на пенсии. Из этого числа треть граждан собираются и дальше трудиться по специальности, а четверть не возражает устроиться на менее сложную работу. Остальные опрошенные изъявили желание получить дополнительное образование, чтобы на пенсии работать из дома, сообщает Ura.ru.
Вместе с тем 27% опрошенных рассказали, что не готовы продолжить трудиться по достижении пенсионного возраста.
Ранее в эфире НСН председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, как именно удастся увеличить выплаты пенсионерам.
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