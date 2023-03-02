Большая кольцевая линия метро станет местом притяжения горожан
У станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро обустроены многофункциональные общественные пространства. Для местных жителей и транзитных пассажиров они должны стать центрами притяжения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, благоустройство у входных павильонов БКЛ проведено с учётом потребностей местных жителей. В частности, обустроены парки и скверы, пункты общественного питания и различные коммерческие объекты. В качестве примера заммэра отметил, общественное пространство создается у станции «Сокольники».
«К парку «Сокольники» от станции БКЛ ведет аллея, на ней размещены скамейки-клумбы, в сезон здесь будет проведено озеленение, на улице Гастелло и в Поповом проезде обустроят две спортивные площадки, предназначенные сразу для нескольких видов спорта – баскетбола, волейбола и воркаута», – рассказал Бочкарёв.
Ещё несколько ярких примеров уникального благоустройства территорий около станции БКЛ привёл Юрий Кравцов – генеральный директор АО «Мосинжпроект», которое является генеральным проектировщиком и генподрядчиком строительства новых линий и станций московского метро. По его словам, горожанам должны полюбиться общественные пространства около «Кунцевской» и «Кленового бульвара».
«Близость музея-заповедника «Коломенское» повлияла на оформление территории около этой станции. Вся пешеходная зона предусматривает деревья, кустарники, газоны и цветники, также фонари, лавочки и другие малые архитектурные формы», – заявил Кравцов.
Напомним, вчера президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро. запуск БКЛ – это главный проект отечественного метростроения. Длина линии превышает 70 км, на ней расположена 31 станция.
«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему, и позволяет присоединять новые линии метро, создавая будущее транспортной системы. Это, конечно, огромный и важный проект», – сказал Сергей Собянин.
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