Большая часть россиян ожидают продолжения удаленного формата работы
Около 60% россиян полагают, что останутся на удаленной или частично дистанционной работе после окончания пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование BCG и The Network.
При этом 17% россиян намерены окончательно вернуться на свое рабочее место. По данным исследования, 89% работающих людей по всему миру также не хотели бы возвращаться в офис.
Авторы исследования выяснили, что процент тех, кто положительно отнесся к удаленной работе, выше в России и на территории стран СНГ. При этом большая часть респондентов предпочитают гибридную модель работы, при которой можно чередовать дни удаленной работы и личного присутствия.
Одним из важных результатов исследования стали гендерные различия. Во всех странах женщины заинтересованы в гибридном подходе к "удаленке". Лишь 13% респонденток из России хотели бы работать только вне дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru