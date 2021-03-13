Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой

Журналиста из Болгарии Бориса Анзова и еще троих человек задержала полиция за концерт около здания российского МИД в Москве. Его участники, одетые в кавказские бурки и шапки, были вооружены игрушечными автоматами. Анзов намеревался таким образом сделать предложение официальному представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне», - сказал собеседник агентства.