Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой

Журналиста из Болгарии Бориса Анзова и еще троих человек задержала полиция за концерт около здания российского МИД в Москве. Его участники, одетые в кавказские бурки и шапки, были вооружены игрушечными автоматами. Анзов намеревался таким образом сделать предложение официальному представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне», - сказал собеседник агентства.

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Анзов, доставленный в отдел полиции, признался, что хотел сделать предложение Марии Захаровой. В своем Instagram неудавшийся жених сообщил об экстравагантном намерении поздравить дипломата с 8 марта.

«Приехали сегодня во всеоружии с тиграми поздравлять Мария Захарова с международным женским днём 8 марта 2021г. Мария Захарова к нам не вышла. Стреляли, станцевали и ушли», - отметил журналист.

За мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) 40-летний Анзов оштрафован на 500 рублей. Игрушечное оружие изъято.

Корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов является постоянным участником брифингов, которые проводит Мария Захарова. Мужчина уже преподносил ей подарки, в том числе национальное болгарское платье. Российский дипломат пообещала сделать в нем фотосессию.

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ФОТО: www.instagram.com/borisanzov
ТЕГИ:ЖурналистыМИД РоссииМИДМария Захарова
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