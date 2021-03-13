Болгарского журналиста задержали за «вооруженное» выступление около МИД ради Захаровой
Журналиста из Болгарии Бориса Анзова и еще троих человек задержала полиция за концерт около здания российского МИД в Москве. Его участники, одетые в кавказские бурки и шапки, были вооружены игрушечными автоматами. Анзов намеревался таким образом сделать предложение официальному представителю дипломатического ведомства Марии Захаровой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Около здания МИД задержаны 40-летний уроженец Болгарии Борис Анзов, 26-летний уроженец Грузии, 44-летняя уроженка Украины и 20-летняя жительница Подмосковья, которые устроили представление с ансамблем в национальной кавказской одежде и папахах, с игрушечными автоматами, пистолетом-зажигалкой, сувенирными саблями и кнутом. Один из мужчин был на коне», - сказал собеседник агентства.
Анзов, доставленный в отдел полиции, признался, что хотел сделать предложение Марии Захаровой. В своем Instagram неудавшийся жених сообщил об экстравагантном намерении поздравить дипломата с 8 марта.
«Приехали сегодня во всеоружии с тиграми поздравлять Мария Захарова с международным женским днём 8 марта 2021г. Мария Захарова к нам не вышла. Стреляли, станцевали и ушли», - отметил журналист.
За мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) 40-летний Анзов оштрафован на 500 рублей. Игрушечное оружие изъято.
Корреспондент «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов является постоянным участником брифингов, которые проводит Мария Захарова. Мужчина уже преподносил ей подарки, в том числе национальное болгарское платье. Российский дипломат пообещала сделать в нем фотосессию.
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