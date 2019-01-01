Более восьми тысяч тверских школьников смогут учиться в первую смену

В Тверской области в рамках национального проекта «Образование» до 2024 года построят 7 новых школ и 13 детских садов. Об этом заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе заседания правительства области.

«Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», — подчеркнул Руденя.

Отметим, власти региона планируют, что благодаря новым школам на односменное обучение удастся перевести более восьми тысяч школьников. Кроме того, дополнительные места планируется открыть за счёт капремонта образовательных учреждений.

Также благодаря открытию новых детских садов планируется ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

