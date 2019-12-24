Более трех тысяч человек стали полуфиналистами «Лидеров России»

Около 3400 человек прошли в полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Организаторы объявили промежуточные итоги дистанционного этапа отбора на заседании Наблюдательного совета конкурса, которое прошло сегодня в Кремле.

Как отметил первый заместитель главы администрации президента РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко, условием победы в состязании никогда не значилось назначение на должность. По его словам, цель конкурса – отобрать кадровый резерв, и предоставить ему возможность повысить квалификацию за счёт государства. Затем уже сами участники реализуют свой потенциал.

При этом Кириенко с удовлетворением отметил, что в текущем году 61 «Лидер России» получил новые высокие должности, передает «ФедералПресс». Всего будет 11 полуфиналов, из них 8 – региональных, а 3 – специализаций. Региональные пройдут во всех федеральных округах в январе-феврале будущего года. По итогам дистанционного этапа конкурса в полуфиналы также прошли 18 представителей 8 зарубежных стран.

В первый день всем полуфиналистам в обязательном порядке предстоит повторное тестирование на компьютере, после чего на протяжении двух дней они будут выяснять, кто из них лучше, решая разнообразные управленческие задачи. Суперфинал состоится в конце марта 2020 года.

