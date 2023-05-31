Более ста ветхих домов в Москве расселили с начала года
За первые пять месяцев текущего года в рамках программы реновации было расселено 102 старых дома, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, за аналогичный период 2022 года было расселено лишь 53 старых дома. Дома, подлежащие расселению, расположены в 41 районе 11 округов столицы.
Глава Стройкомплекса отметил, что со старта программы расселения жители 463 старых домов переехали в современные квартиры в новостройках, возведенных по реновации.
Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин подчеркнул, что в настоящее время в столице строятся или находятся в стадии проекта более 400 новостроек, 208 из которых будут возведены на месте снесенных старых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru