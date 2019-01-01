Более половины россиян осуждают гомосексуалистов

Боле половины россиян с осуждением относится к представителям сексуальных меньшинств. Это выяснили специалисты Фонда общественного мнения. Опрос показал, что 56 процентов жителей России с осуждением относятся к геям. 32 процента респондентов ответили, что не осуждают гомосексуалистов, остальные 13 процентов затруднились ответить.

При этом чаще недолюбливают секс-меньшинства мужчины, чем женщины – 62 и 50 процентов соответственно.

Социологи также выяснили, что взрослые люди, тем кому за 60 лет, чаще осуждают представителей ЛГБТ, чем молодежь. Среди пожилых отрицательно относятся к таким людям 68 процентов, а среди молодежи – каждый второй (50 процентов).

Кроме того, опрос показал, что жители Москвы чаще всех высказывают толерантное отношение к этой группе населения. Агрессивней всего настроены граждане, проживающие в селах.

Опрос был проведен 1–2 июня в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

В конце мая «Левада-центр» выяснил, что 47 процентов россиян считают, что геям необходимо предоставить такие же права, как остальным гражданам. Социологи тогда пояснили, что это «не поддержка пропаганды гей-движения или тем более легализации однополых браков», а «просто признание за ЛГБТ-сообществом базовых конституционных прав».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН заявил, что отказывается верить в то, что почти половина россиян - за равные права для геев.



