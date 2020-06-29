Более миллиона человек проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн
Больше одного миллиона избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию России онлайн. Такие данные привел глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.
«Штаб работает, и работает все выходные. По дистанционному электронному голосовании мы перевалили один миллион человек», - сказал он
Участки для голосования по внесению изменений в Конституцию страны открылись в Москве и по всей стране 25 июня. Голосование будет длиться до 1 июля включительно.
При этом проголосовать онлайн можно до 20:00 30 июня, напоминает Москва 24.
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