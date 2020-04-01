Более 90 тысяч жителей Тверской области получат выплаты ко Дню Победы
Единовременную выплату ко Дню Победы в текущем году получат более 90 тысяч жителей Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным пресс-службы, участники Великой Отечественной войны получат выплату в размере 25 тысяч рублей, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей - 12 тысяч рублей.
Отмечается, что впервые в текущем году выплату в размере 3 тысяч рублей получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак, и «дети войны».
Всего на эти выплаты в региональном бюджете предусмотрено 307 млн рублей. Согласно сообщению пресс-службы, выплаты произведут в течение апреля.
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