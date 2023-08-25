Более 800 социальных объектов построили в Москве за 11 лет

По его словам, за 11 лет в Москве ввели в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных центров. Левкин уточнил, что в текущем году построено уже 60 социальных объектов.

Также введено в эксплуатацию 1,7 тысячи жилых зданий. Текущие темпы строительства Левкин назвал беспрецедентными.

Социальные объекты строятся в шаговой доступности от новых домов. Рядом с жилыми комплексами появляется необходимая транспортная инфраструктура.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о ключевых направлениях развития столицы.

