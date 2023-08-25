Более 800 социальных объектов построили в Москве за 11 лет
С 2011 по 2022 годы в столице построили 837 социальных объектов. Об этом в рамках Московского урбанистического форума сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, за 11 лет в Москве ввели в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных центров. Левкин уточнил, что в текущем году построено уже 60 социальных объектов.
Также введено в эксплуатацию 1,7 тысячи жилых зданий. Текущие темпы строительства Левкин назвал беспрецедентными.
Социальные объекты строятся в шаговой доступности от новых домов. Рядом с жилыми комплексами появляется необходимая транспортная инфраструктура.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о ключевых направлениях развития столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru