Более половины расходов бюджета Москвы составили социальные нужды

Бюджет столицы в первую очередь направлен на удовлетворение интересов и потребностей москвичей и бизнеса, сказала министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Мария Багреева на сессии «Мастер-план будущего. Гибкость изменений» Московского урбанистического форума – 2023.

«Более 50% программных расходов Москвы – социальные. Еще около 38% приходится на расходы, связанные с развитием городской инфраструктуры: транспортной, жилищной, в том числе в рамках программы реновации, социальной и другой», - отметила министр столичного правительства.

По ее словам, при планировании развития города важно принимать решения, основываясь на опережение в развитии, а не только на удовлетворении фактических потребностей жителей и бизнеса. Багреева подчеркнула, что столица создала специальные градостроительные нормы, устанавливающие, в частности, сколько новых мест в детских садах, школах и поликлиниках должно появиться в зависимости от количества возведенной жилой недвижимости. Отмечается, что застройщики жилых домов обязаны заключить с городом договоры, согласно которым они обязаны либо сами строить образовательные и медицинские учреждения, либо выплатить городу компенсацию.

Министр столичного правительства также рассказала о программе стимулирования создания рабочих мест, которая направлена на их децентрализацию. Согласно условиям программы, застройщик получает значительные льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строит жилые дома, если дополнительно вкладывает средства в создание новых рабочих мест в «спальных» кварталах.

