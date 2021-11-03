Более 80% сотрудников подмосковного бизнеса вакцинировались от COVID-19

Более 80% сотрудников подмосковных предприятий вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

Французов подчеркнул, что предприниматели ответственно подходят к вакцинации сотрудников, «хотя и испытывают трудности». «Большинство сотрудников этих предпринимателей – свыше 80% – привиты от коронавируса» - заявил он.

Президент Торгово-промышленной палат также отметил, что ТТП активно поддерживает подмосковных владельцев бизнеса во время пандемии.

«У нас есть программа кредитования с низкой процентной ставкой на заработную плату при том условии, что предприятия не снижают численность своих работников во время вынужденных каникул» - рассказал Французов в беседе с «Радио 1».

