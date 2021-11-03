Более 80% сотрудников подмосковного бизнеса вакцинировались от COVID-19
Более 80% сотрудников подмосковных предприятий вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.
Французов подчеркнул, что предприниматели ответственно подходят к вакцинации сотрудников, «хотя и испытывают трудности». «Большинство сотрудников этих предпринимателей – свыше 80% – привиты от коронавируса» - заявил он.
Президент Торгово-промышленной палат также отметил, что ТТП активно поддерживает подмосковных владельцев бизнеса во время пандемии.
«У нас есть программа кредитования с низкой процентной ставкой на заработную плату при том условии, что предприятия не снижают численность своих работников во время вынужденных каникул» - рассказал Французов в беседе с «Радио 1».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+40 443 / сут.
Умерли
242 тыс.+1 189 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+32 807 / сут.
- Более 80% сотрудников подмосковного бизнеса вакцинировались от COVID-19
- Онищенко: Продление нерабочих дней не заменит вакцинацию
- Первые два региона России ввели QR-коды для полётов на самолёте
- Ученые США нашли неожиданный резервуар мутаций коронавируса
- Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры
- Жириновский выступил за введение уроков полового воспитания
- Вильфанд предсказал зиму с «суровыми ночами»
- Родителям первенца могут начать выдавать коляски и кроватки
- Месячная инфляция в октябре подскочила в России до 1,1%
- Найден «чёрный ящик» разбившегося под Иркутском Ан-12
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru