Более 770 тыс человек уже приняли участие в онлайн-голосовании в Москве
Участие в онлайн-голосовании в Москве приняли 771 046 человек, сообщает ТАСС.
Согласно данным, которые демонстрируются на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием, с 08:00 17 сентября уже выдано 832 016 бюллетеней.
Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся в России три дня - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в нижнюю палату парламента, проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Московской городской думы в двух округах и выборах муниципальных депутатов в районе Щукино.
В пресс-службе правительства Москвы отметили, что более двух миллионов москвичей, зарегистрировавшихся на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках.
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