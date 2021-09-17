Более 770 тыс человек уже приняли участие в онлайн-голосовании в Москве

Участие в онлайн-голосовании в Москве приняли 771 046 человек, сообщает ТАСС.

Согласно данным, которые демонстрируются на информационных экранах в общественном штабе по наблюдению за голосованием, с 08:00 17 сентября уже выдано 832 016 бюллетеней.

Выборы в Госдуму восьмого созыва продлятся в России три дня - 17, 18 и 19 сентября. В Москве, помимо выборов в нижнюю палату парламента, проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Московской городской думы в двух округах и выборах муниципальных депутатов в районе Щукино.

В пресс-службе правительства Москвы отметили, что более двух миллионов москвичей, зарегистрировавшихся на участие в электронном голосовании до 13 сентября, исключены из списков для голосования на участках.

