Более 7,2 тыс человек обеспечат безопасность проведения Дня знаний в Москве
Безопасность мероприятий в День знаний, 1 сентября, в российской столице обеспечат более 7,2 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в городском департаменте региональной безопасности по итогам заседания антитеррористической комиссии Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
В государственных образовательных организациях выставлены круглосуточные посты охраны, установлены металлодетекторы. В школах функционируют кнопки экстренного вызова наряда полиции, отмечается в сообщении.
Правоохранители готовятся и к мероприятиям 3 сентября, в День солидарности борьбы с терроризмом, когда в городе планируются памятные акции в местах терактов - на ул. Гурьянова, Дубровке, станциях метро «Рижская», «Лубянка», «Парк культуры», «Автозаводская».
5-6 сентября столица отметит День города, который в этом году из-за коронавируса пройдёт без массовых гуляний. Для обеспечения правопорядка будут задействованы 4,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов ежедневно.
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