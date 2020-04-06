Более 6,5 тысячи предложений помощи поступило в рамках акции #МЫВМЕСТЕ

Почти за две недели с момента запуска общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на сайте мывместе2020.рф было оставлено более 6,6 тысячи предложений помощи от компаний, объединений и частных лиц.

Акция стартовала 21 марта для поддержки нуждающихся, её организаторами выступили волонтерские организации России, платформа DOBRO.RU и Общероссийский народный фронт.

Чаще всего участники акции готовы предоставлять транспортные услуги (2851 предложение), оказывать психологические и юридические консультации (1163 и 626 предложений соответственно). По данным оперативного штаба акции, партнёры также предлагают помочь поставкой продуктов или организовать дистанционное обучение. 380 участников акции готовы выделить деньги на борьбу с COVID-19.

Свою помощь предложили не только крупные корпорации, но и представители малого бизнеса, а также неравнодушные граждане и даже дети. Добровольцами через сайт мывместе2020.рф зарегистрировались уже 62672 человека.

