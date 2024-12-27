Более 60% компаний и организаций РФ проведут 28 декабря полный рабочий день
Полный рабочий день 28 декабря перед новогодними каникулами планируют организовать 61% компаний. Это показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob.ru.
Согласно социологическому исследованию, 27% работодателей сократят рабочий день, 8% - позволили не выходить в этот день на работу всем, кроме дежурного персонала. Полностью нерабочим последний день перед длинными праздниками сделали 2% компаний и организаций.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», кроме того, часть работодателей объявила о возможности дистанционной работы 28 декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru