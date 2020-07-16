Более 60 человек привлекли к ответственности за акцию в Москве
Полиция составила административные протоколы в отношении 62 задержанных во время несогласованной акции в центре российской столицы накануне вечером. Об этом информирует Главное управление МВД по Москве. Уточняется, что в отделения полиции для разбирательства в общей сложности было доставлено 139 участников мероприятия.
Нарушители будут привлечены к ответственности по статье Административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».
Как заявили ранее в МВД, организаторы обратились к московским властям с заявкой на акцию против поправок к Конституции. Однако им было отказано в связи сохраняющимся запретом на проведение массовых мероприятий из-за опасности распространения коронавируса.
Несмотря на это, группа активистов устроила несанкционированное мероприятие с шествием по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части в районе Петровского бульвара. Перед этим на Пушкинской площади был организован сбор подписей под иском с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции.
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