Более 60 человек привлекли к ответственности за акцию в Москве

Полиция составила административные протоколы в отношении 62 задержанных во время несогласованной акции в центре российской столицы накануне вечером. Об этом информирует Главное управление МВД по Москве. Уточняется, что в отделения полиции для разбирательства в общей сложности было доставлено 139 участников мероприятия.

Нарушители будут привлечены к ответственности по статье Административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».

Как заявили ранее в МВД, организаторы обратились к московским властям с заявкой на акцию против поправок к Конституции. Однако им было отказано в связи сохраняющимся запретом на проведение массовых мероприятий из-за опасности распространения коронавируса.

Несмотря на это, группа активистов устроила несанкционированное мероприятие с шествием по Страстному бульвару с перекрытием проезжей части в районе Петровского бульвара. Перед этим на Пушкинской площади был организован сбор подписей под иском с требованием отменить результаты голосования по изменению Конституции.

