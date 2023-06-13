Более 60 артистов выступят на Московском выпускном в Парке Горького

Более 60 известных артистов выступят на Московском выпускном в Парке Горького 24 июня, также программа мероприятия будет наполнена историями великих людей, которые внесли вклад в развитие цивилизации. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ключевыми темами выпускного станут «Первые» и «Наставники».

«Наши выпускники — это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всем. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян, и впереди их ждет множество открытий», — отметила Ракова.

На праздник уже зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников. Для московских выпускников приготовили масштабную программу: на концерте выступят более 60 артистов, которых ребята выбрали сами с помощью открытого голосования. На сцену выйдут Люся Чеботина, МОТ, Galibri & Mavik, SHAMAN, Артур Пирожков, «Дискотека Авария», NYUSHA, Филипп Киркоров, Катя Адушкина, Konfuz, Глюк’oZa и другие. Выпускной начнется 24 июня в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня.

Гости праздника будут проходить в парк по красной ковровой дорожке и световым тоннелям под музыку от известных диджеев. Выпускников ждет разнообразная интерактивная программа: на Пионерском пруду пройдет цирковое театрализованное шоу, на музыкальной площадке можно будет попробовать себя в качестве участников музыкальной группы, на спортивной и киберспортивной площадках гости поборются за первое место в турнирной таблице, в арт-пространстве — создадут собственные арт-объекты. Кроме того, выпускники смогут весело провести время на танцевальной площадке и сделать яркие снимки на память в четырех тематических фотозонах. По всей территории парка гостей будут сопровождать аниматоры и ростовые куклы.

Московский выпускной также станет местом выражения благодарности педагогам: выпускники снимут видеопоздравления для них, а приглашенные звезды со сцены поблагодарят своих учителей.

Генеральным музыкальным партнером «Московского выпускного» традиционно станет музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ». Школьники в Парке Горького и телезрители по всей стране отпразднуют выпускной эксклюзивно в эфире канала.

Вход на территорию Парка Горького будет открыт только для выпускников и сопровождающих по именным браслетам с QR-кодом. Порядок на празднике обеспечат полиция, Росгвардия, охранные предприятия, МЧС, бригады скорой и экстренной медпомощи.

