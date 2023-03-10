Более 5 миллионов цветов вывезли из Калужской области перед 8 Марта
В феврале и начале марта из Калужской области вывезли свыше пяти миллионов срезанных цветов и горшечных растений. Об этом сообщило межрегиональное управление Россельхознадзора.
Так, цветы поставлялись как в регионы России, так и за границу. Отмечается, что почти 500 тысяч штук цветов отправилось в Москву, свыше 285 тысяч доставили в Санкт-Петербург. Кроме того, часть цветов была доставлена в Московскую, Ленинградскую и Нижегородскую области. В основном поставляли розы, тюльпаны, хризантемы, лилии, герберы, ирисы и цикламены.
Ранее владелица салона цветов Антонина Гаганова в разговоре с НСН отмечала, что к 8 марта россияне будут приобретать самые дешевые, но свежие весенние цветы. По ее словам, все весенние цветы стоять в вазе будут не слишком долго – ирисы пять дней, тюльпан, нарцисс – до десяти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru