Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах

В канун нового года, 31 декабря, более 470 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. Всего за время январских праздников поженятся около 550 пар, сообщает РИА Новости ссылаясь на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.

Она рассказала, что канун нового года является наиболее популярным периодом для регистрации брака и россиян. Например, на регистрации, которые пройдут 27 и 28 декабря уже подано порядка тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака, уточняет АГН Москва.

Ефремова также рассказала, что 31 декабря отделы ЗАГС, а также дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме. По словам Елены Ефремовой пары, которые планируют свадьбу в следующем году, смогут подать заявление 31 декабря, в том числе и на регистрацию брака на новых площадках.

«Молодожены чaсто выбирaют новогодние предпрaздничные и прaздничные дни для регистрaции брaкa, тaк кaк Новый год связaн с нaчaлом новой жизни, и это хороший повод создaть новую семью", - заключила Ефремова.

