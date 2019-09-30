Более 450 кулинарных мастер-классов пройдет на фестивале «Золотая осень»

В Москве опытные повара научат горожан и гостей столицы готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда народов России и европейских стран.

Кулинарные занятия будут проходить с 4 по 13 октября на разных площадках: на Красной плозади, площади революции, площади Юности в Зеленограде, а также на улице Митинской, Матвеевской, Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Святоозерской и Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Участие бесплатное, для этого не требуется предварительная регистрация.

«Золотая осень» является частью цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В прошлом году на фестиваль приехали больше тысячи производителей из 55 регионов. Площадки посетили 6,5 млн человек, которые купили 40 тонн рыбы и морепродуктов, 35 тонн сыров и молочных продуктов, 8,5 тонны мясных изделий.

Главной «фишкой» нынешнего гастрономического фестиваля станут инновации в сельском хозяйстве. Для гостей мероприятия будут открыты более полутора тысяч площадок, а также пройдут лекции, мастер-классы, экскурсии, концерты и спортивные игры.

