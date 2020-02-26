Более 400 точек бесплатного Wi-fi появится в поездах МЦД

Более 400 точек бесплатного Wi-fi дополнительно установят в поездах на Московских центральных диаметрах. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на оператора цифровизации транспорта «МаксимаТелеком».

По данным сайта, новые точки появятся уже в текущем году. В настоящее время в 39 поездах, курсирующих по МЦД, установлены 2,5 тысячи точек доступа в интернет.

С начала запуска МЦД в ноябре прошлого года число подключений к Wi-fi составило более 700 тысяч. Также в поездах планируется установить 1,2 тысячи экранов с онлайн-телевещанием.



