Более 400 точек бесплатного Wi-fi появится в поездах МЦД
Более 400 точек бесплатного Wi-fi дополнительно установят в поездах на Московских центральных диаметрах. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на оператора цифровизации транспорта «МаксимаТелеком».
По данным сайта, новые точки появятся уже в текущем году. В настоящее время в 39 поездах, курсирующих по МЦД, установлены 2,5 тысячи точек доступа в интернет.
С начала запуска МЦД в ноябре прошлого года число подключений к Wi-fi составило более 700 тысяч. Также в поездах планируется установить 1,2 тысячи экранов с онлайн-телевещанием.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус выявлен еще у шести американцев на лайнере Diamond Princess
- В Финляндии, Пакистане и Грузии выявлены первые случаи заражения коронавирусом
- МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Корею, Иран и Италию
- В «Шереметьево» экстренно приземлился летевший в Пермь самолет
- В ВОЗ советуют не отменять турпоездки из-за коронавируса