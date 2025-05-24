Более 400 компаний примут участие в выставке СТО Expo 2025 в «Крокус Экспо»

Международная выставка запчастей, послепродажного обслуживания и сервиса СТО Expo 2025 пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» с 27 по 30 мая.

Экспозиция разместится в центральном павильоне №2, а также в павильне №3 рядом с выставкой коммерческого транспорта COMvex.

Выставку представят свыше 400 компаний. На 18 000 квадратных метров будут представлены экспозиции, посвященные запчастям для легкового и коммерческого транспорта, а также спецтехники. Ряд крупных компаний отказались от присутствия на других специализированных площадках в мае и представят свою продукцию исключительно на СТО Expo 2025. Полный список участников доступен на официальном сайте.

В качестве партнеров деловой программы СТО Forum выступят известные представители профессионального сообщества: Ассоциация детейлинга АОСДАМ, сеть цифровых автосервисов FIT SERVICE, сообщество людей и машин DRIVE 2 и другие. В рамках мероприятия пройдут интерактивная форсайт-сессия, первый публичный «Железный батл» и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках деловой программы пройдут практические мастер-классы, кейсы по организации успешного бизнеса в сфере автосервисов, кузовного ремонта и электротранспорта и другие мероприятия.

Четыре отраслевые выставки — СТО Expo, СТТ Expo, COMvex и Logistika Expo — можно будет посетить по одному билету. Чтобы попасть на самое крупное в России единое профильное выставочное пространство, нужно пройти регистрацию на официальном сайте выставки, а для получения бесплатного билета применить промокод NASHE.

